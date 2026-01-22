Rutte asegura que la soberanía danesa de Groenlandia “no” estuvo sobre la mesa en su reunión con Trump

El primer ministro de Países Bajos y próximo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha afirmado que la soberanía danesa de Groenlandia “no fue discutida” durante su reciente encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, en medio de las tensiones internacionales generadas por las declaraciones del mandatario sobre la isla ártica. Rutte subrayó que la reunión abordó cuestiones de seguridad y cooperación aliada, pero no incluyó ningún debate territorial.

Tensiones diplomáticas y mensajes de calma

Las palabras de Rutte buscan rebajar la inquietud surgida tras los comentarios de Trump sobre la presencia militar en Groenlandia y el papel de la OTAN en la región. El neerlandés insistió en que la posición aliada respecto a la soberanía danesa es clara y no está en cuestión, e instó a evitar interpretaciones que puedan alimentar nuevas fricciones.

El Ártico se ha convertido en un foco de creciente atención geopolítica, especialmente tras los recientes movimientos militares de Dinamarca, los aliados y Estados Unidos en la zona. En este contexto, Rutte reiteró que la prioridad es mantener la estabilidad, reforzar la cooperación dentro de la OTAN y evitar una escalada innecesaria en un territorio estratégicamente clave.