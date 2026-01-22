Puente confía en que, cuando baje “el soufflé emocional”, será posible alcanzar acuerdos racionales con los maquinistas

22 Ene 2026 por Redacción Irispress

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha expresado su confianza en que las negociaciones con el colectivo de maquinistas, en especial con el sindicato Semaf, podrán avanzar una vez que “baje el soufflé emocional” generado tras los recientes accidentes ferroviarios y el anuncio de una huelga general en el sector. Puente considera que el clima actual está muy condicionado por la conmoción social y que será más fácil llegar a entendimientos cuando se recupere cierta serenidad.

Llamamiento al diálogo y a la desescalada

El ministro ha insistido en que el Gobierno mantiene la mano tendida al diálogo y en que comparte la prioridad de reforzar la seguridad ferroviaria, aunque rechaza que se atribuya a la Administración una responsabilidad directa en los siniestros antes de que concluya la investigación oficial. Puente ha pedido evitar decisiones “en caliente” y ha defendido que las mejoras estructurales del sistema deben abordarse “con rigor y sin maximalismos”.

Las declaraciones llegan en plena tensión entre el Ministerio y el sindicato Semaf, que reclama un plan de choque en materia de seguridad y más recursos para la red ferroviaria. El ministro ha asegurado que confía en que “la racionalidad y el entendimiento” prevalezcan una vez se normalice el clima emocional y avancen las conversaciones.