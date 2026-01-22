Los sindicatos médicos convocan una semana de huelga al mes desde el 16 de febrero para reclamar un Estatuto propio

22 Ene 2026 por Redacción Irispress

Los sindicatos médicos han anunciado la convocatoria de una semana de huelga al mes a partir del 16 de febrero, en protesta por la ausencia de avances en la creación de un Estatuto propio que regule sus condiciones laborales y profesionales. Las organizaciones denuncian que la situación actual mantiene al colectivo sin un marco específico que reconozca sus particularidades, responsabilidades y carga asistencial.

Reclaman una regulación acorde a la realidad del sector

Las entidades convocantes sostienen que la aprobación de un Estatuto Profesional Médico permitiría estandarizar jornadas, guardias, retribuciones y carrera profesional, además de mejorar la estabilidad y retener talento en el sistema sanitario público. Consideran que el Gobierno central no ha dado pasos suficientes y que la negociación está “bloqueada”.

La huelga afectará a centros de salud, hospitales y servicios de urgencias, aunque los sindicatos garantizan el cumplimiento de servicios mínimos para no comprometer la atención esencial. Las organizaciones advierten de que mantendrán el calendario de paros mientras no haya avances “reales y verificables” en la mesa de negociación.