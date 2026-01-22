La rentabilidad del alquiler subió al 7% al cierre de 2025, un punto más que un año antes, según pisos.com

22 Ene 2026 por Redacción Irispress

La rentabilidad del alquiler en España alcanzó el 7% al cierre de 2025, lo que supone un punto porcentual más que a finales de 2024, según el último informe publicado por pisos.com. El incremento confirma la tendencia al alza registrada durante todo el ejercicio, impulsada por la escasez de oferta, el encarecimiento de la vivienda y la fuerte presión de la demanda en las grandes ciudades y áreas metropolitanas.

Mayor retorno y un mercado tensionado

El estudio destaca que este repunte de la rentabilidad sitúa al alquiler como una de las inversiones inmobiliarias más atractivas del momento, en un contexto marcado por los elevados precios de compra y la limitada disponibilidad de viviendas. Pese a ello, advierte de que el mercado sigue mostrando altos niveles de tensión, con subidas continuas en las rentas y dificultades para que nuevos arrendatarios accedan a la vivienda.

Los analistas de pisos.com señalan que mantener esta rentabilidad dependerá de la evolución regulatoria, la oferta disponible y el comportamiento de la demanda en 2026, en un escenario donde el alquiler continúa siendo una opción prioritaria para miles de hogares.