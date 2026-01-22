El Govern abre un expediente a Renfe por no prestar el servicio de Rodalies

22 Ene 2026 por Redacción Irispress

El Govern ha anunciado la apertura de un expediente informativo a Renfe después de que la operadora no prestara esta mañana el servicio de Rodalies en varias líneas de Cataluña. La incidencia, que ha afectado a miles de usuarios en plena hora punta, ha generado importantes retrasos y aglomeraciones en estaciones clave de la red.

Exigen responsabilidades y un informe detallado

La Conselleria de Territori ha explicado que el expediente busca determinar las causas exactas de la falta de servicio y depurar responsabilidades en caso de que se detecten incumplimientos por parte de Renfe. El Govern reclama un informe urgente que detalle el origen de la incidencia, el protocolo aplicado y las medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a producirse.

La interrupción ocurre en un contexto de creciente tensión por el estado de Rodalies, marcado por quejas continuadas de usuarios y por el reciente accidente de Gelida, que ha intensificado las demandas de mejoras en la gestión e inversiones estructurales en la red ferroviaria catalana.