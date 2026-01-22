Así arranca FITUR 2026 en Madrid con México como país socio, un nuevo pabellón y 160 destinos por descubrir

22 Ene 2026 por Redacción Irispress

La 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) ha abierto sus puertas este miércoles en el recinto ferial de Ifema, en Madrid, reunificando a la industria turística mundial tras un periodo de intenso crecimiento del sector. El evento, que se celebra del 21 al 25 de enero, espera recibir alrededor de 255.000 asistentes entre profesionales y público general y cuenta con la participación de 160 países y más de 10.000 empresas representadas en 10 pabellones.

México, protagonista y nuevo pabellón con oferta ampliada

México —país socio de esta edición— ha destacado por su presencia dominante en FITUR, con un amplio espacio que exhibe la diversidad de sus regiones y su riqueza cultural, natural y gastronómica, presentando rutas emergentes y productos turísticos innovadores. Esta edición también incorpora un nuevo pabellón dedicado al conocimiento y la innovación turística, así como espacios de debate y tecnología, reflejo de la apuesta de la feria por consolidarse como plataforma global del sector.

La inauguración de la feria estuvo marcada por un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y por la cancelación de algunos actos oficiales en señal de respeto, lo que ha teñido de solemnidad una apertura de FITUR especialmente esperada por el contexto internacional.

FITUR 2026 continúa siendo un termómetro del turismo mundial, con un creciente número de expositores y nuevos participantes que impulsan la innovación, la sostenibilidad y las tendencias que marcarán la industria en los próximos años.