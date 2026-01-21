Junts solicita la comparecencia urgente de Óscar Puente en el Congreso por la crisis de Rodalíes tras el accidente de Gelida

21 Ene 2026 por Redacción Irispress

Junts ha reclamado la comparecencia urgente del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la crisis de Rodalíes agravada tras el accidente ferroviario de Gelida (Barcelona). La formación considera que el suceso evidencia “fallos estructurales” en la gestión de la red catalana y exige responsabilidades políticas y un plan de actuación inmediato.

Exigen explicaciones y medidas para evitar nuevos incidentes

El grupo parlamentario reclama que Puente detalle los motivos del siniestro, el estado actual de la infraestructura y las medidas previstas para reforzar la seguridad y la fiabilidad del servicio. Junts sostiene que el accidente es “la muestra más reciente” del deterioro de Rodalíes y pide abordar tanto las inversiones pendientes como la transferencia de competencias.

La solicitud se produce en un contexto de creciente tensión política por el mal funcionamiento de la red, con quejas de usuarios y voces que reclaman cambios profundos en la gestión ferroviaria en Cataluña.