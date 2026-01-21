El sindicato de maquinistas Semaf convoca una huelga general en el sector tras los accidentes

El sindicato de maquinistas Semaf ha anunciado la convocatoria de una huelga general en el sector ferroviario, en respuesta a los recientes accidentes registrados en la red y a lo que consideran una situación “insostenible” en materia de seguridad operacional. La organización denuncia que los siniestros de los últimos días —incluido el grave accidente de Adamuz (Córdoba) y el de Gelida (Barcelona)— evidencian una “grave degradación” del sistema ferroviario y la necesidad urgente de medidas estructurales.

Exigen un plan inmediato de seguridad y más inversión

Semaf reclama al Ministerio de Transportes y a las empresas ferroviarias un plan de choque que refuerce la seguridad, aumente las plantillas, mejore la formación técnica y aborde el estado de la infraestructura y los sistemas de señalización. El sindicato sostiene que los profesionales llevan meses alertando de riesgos y que sus reivindicaciones no han sido atendidas.

La huelga, que afectará a toda la red ferroviaria si no se produce un acuerdo previo, pretende presionar para que se tomen medidas inmediatas y verificables que garanticen la seguridad de pasajeros y trabajadores. El anuncio llega en un contexto de fuerte tensión social y política por la gestión del sistema ferroviario y tras el compromiso del Gobierno de esclarecer las causas de los accidentes recientes.