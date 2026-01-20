Una imagen del accidente de Adamuz muestra un raíl desprendido durante las labores de investigación

20 Ene 2026 por Redacción Irispress

Una imagen difundida durante las labores de investigación del accidente ferroviario que tuvo lugar el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) muestra un trozo de raíl desprendido de las vías de alta velocidad en el punto donde descarrilaron dos trenes, una de las principales pistas que están analizando los peritos para esclarecer el siniestro. La instantánea, tomada por agentes del Equipo Central de Inspecciones Oculares de Criminalística de la Guardia Civil, evidencia que algunos tramos de la vía presentan daños y zonas desgajadas en la infraestructura.

La pieza clave en la investigación del siniestro

Los investigadores han tomado diferentes fotografías de la zona del raíl desprendido, aunque desde fuentes oficiales se ha advertido que aún es pronto para determinar si este desperfecto es una causa del accidente o una consecuencia del impacto. El análisis exhaustivo de este tipo de evidencias forma parte de las diligencias abiertas por el Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, con apoyo técnico de Adif y otros especialistas.

Además de inspeccionar los tramos de vía afectados, los equipos continúan recopilando pruebas, incluidas las cajas negras de los convoyes implicados, y examinan la interacción entre los trenes y la infraestructura antes del siniestro. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido cautela y ha reiterado el compromiso de las autoridades por “dar con la verdad de lo ocurrido” mientras continúan las labores de recuperación y atención a las víctimas.

La difusión de esta imagen se produce en un contexto en el que diversas hipótesis técnicas —incluida la posible rotura del carril o defectos en la vía— están siendo analizadas, aunque todavía no hay conclusiones definitivas sobre las causas del accidente.