Sánchez decreta tres días de luto oficial y promete «dar con la verdad» sobre el accidente ferroviario

20 Ene 2026 por Redacción Irispress

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decretado tres días de luto oficial en honor a las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que dejó al menos 41 fallecidos y numerosos heridos. Durante una declaración pública, Sánchez ha expresado su compromiso absoluto con las víctimas y sus familias y ha prometido que el Gobierno trabajará para «dar con la verdad» sobre las causas del siniestro, subrayando que todas las hipótesis están abiertas.

Apoyo institucional y medidas de investigación

El Gobierno ha reforzado los esfuerzos para investigar las circunstancias del accidente, y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha iniciado el análisis de la infraestructura, los trenes implicados y las comunicaciones previas al siniestro. Además, Sánchez ha asegurado que se brindará todo el apoyo necesario a los servicios de emergencia y a los afectados por la tragedia, con especial énfasis en las víctimas y sus familiares.