Propuesta de Ocio: Apoyo institucional unitario para consolidar el BesArt: el museo al aire libre más grande del mundo

20 Ene 2026 por Redacción Irispress

El director de BesArt. The River Museum, David Hernández, y el comisario Jordi Rubio recibieron a la delegación institucional junto al presidente del Reial Cercle Artístic de Barcelona, Josep Fèlix Bentz. La comitiva expresó su apoyo a este museo de nueva generación, nacido en 2023, que entra ahora en una fase de consolidación y expansión, con la previsión de extender su actividad hacia Sant Adrià de Besòs y Montcada i Reixac.

Valores del BesArt y nuevas alianzas culturales

BesArt impulsa la participación ciudadana (con especial atención a colectivos vulnerables), el talento joven y la colaboración institucional. Estos valores conectan con la visión de la Fundación ”la Caixa”, que se incorpora como colaboradora junto a Aigües de Barcelona. Ambas entidades comparten la idea de que la cultura es un motor de cambio y transformación social.

Como novedad, CaixaForum+ (plataforma gratuita de divulgación cultural y científica) lanzará próximamente un canal específico sobre BesArt, con píldoras documentales centradas en el proceso creativo de los artistas del museo.

Colaboración público-privada y red de impulsores

Entre los impulsores iniciales destaca David Hernández, también presidente de Mediterranean Street Art (AMSA), asociación sin ánimo de lucro fundada en 2016 para promover el arte urbano mediterráneo. Posteriormente se sumaron el Reial Cercle Artístic de Barcelona y el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, con apoyo tanto de la entonces alcaldesa Núria Parlon como de la actual, Mireia González.

Más recientemente se han incorporado la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs. Con la entrada de la Fundación ”la Caixa” y Aigües de Barcelona, el BesArt se consolida como un ejemplo de colaboración público-privada, orientado a dinamizar el entorno mediante arte urbano, valores sociales y sostenibilidad.

Obra actual y crecimiento previsto

En su primera fase, el museo reúne 61 murales:

16 en el lado East

45 en el lado West

Participan artistas locales e internacionales, y también colegios, jóvenes, personas mayores y colectivos en riesgo de exclusión, con el objetivo de dar voz al territorio. El acceso de nuevos creadores se facilita mediante becas, convocatorias abiertas y talleres colaborativos.

En sus dos primeros años, BesArt se ha convertido en un referente de regeneración urbana y cultural y en un punto de encuentro entre arte, biodiversidad y ciudadanía.

Dimensión y hoja de ruta:

Actualmente ocupa casi 1,4 km en ambas riberas del Besòs.

Objetivos de expansión: 1,5 km a finales de 2026 2,5 km a finales de 2027 5 km en 2030

Meta asociada: 250 murales y más de 20.000 m² de creación artística.

Un museo de nueva generación, abierto y sin barreras

BesArt sitúa los muros del río Besòs en el centro de un proyecto artístico, social, humanístico, urbano y medioambiental. Toma referentes internacionales (como Wynwood Walls o la East Side Gallery del Muro de Berlín), pero propone un paso más: un museo sin techo, sin vitrinas y sin taquilla, con una línea curatorial y una vocación social e inclusiva, en diálogo con la naturaleza del Parque Fluvial del Besòs.

Actualmente, el museo cuenta con artistas destacados como Aryz, Sixe Paredes, Mina Hamada, Franco Fasoli y Frank Trepax, con la intención de ampliar la nómina en los próximos meses y años.

Experiencia del visitante, tecnología y papel simbólico de los puentes

El proyecto busca una diversidad de estilos, lenguas y culturas que no solo aporte belleza, sino también una experiencia educativa y emocional. Junto a cada obra, un código QR permite acceder al making of y a información del artista.

Los puentes adquieren un rol central: se conciben como espacios icónicos para expresiones visuales, sonoras y performativas, proyecciones, danza, instalaciones lumínicas y conciertos urbanos. Cada puente está identificado en un mapa interactivo con información y documentales accesibles desde la app, reforzando el simbolismo del puente que conecta el Besòs con el mundo.

Un rasgo diferencial es la participación activa del público, que recorre el museo a pie o en bicicleta y, en ocasiones, puede vivir de cerca e incluso intervenir en procesos creativos.

Programación social y acciones comunitarias

Detrás del BesArt hay un equipo multidisciplinar (artistas, gestores culturales, técnicos, educadores y expertos en sostenibilidad) con un objetivo común: transformar el territorio mediante la práctica artística.

Actividades destacadas:

Talleres con infancia y juventud en riesgo de exclusión (Casal dels Infants, con la artista J.Loca ).

Proyecto Arte y memoria con personas mayores (dirigido por El Xupet Negre ).

Muro de la Paz (World Peace Forum) : pintura participativa de la palabra “paz” en más de 60 idiomas en el puente de Can Peixauet.

Homenaje estudiantil a Akira Toriyama (Instituto Ramon Berenguer).

Mural sobre arte y salud en el Festival Healing Hearts: Hugging heArt, de Irene Fresh, realizado con participación colectiva.

Además, se ha incorporado una pieza simbólica reciente: un Cobi de gran formato creado por Javier Mariscal, que dialoga con la Barcelona contemporánea y su expansión metropolitana.

El río Besòs: de contaminación a espacio verde metropolitano

El texto contextualiza el Besòs como un río con más de 10.000 años de historia y 18 km de recorrido, especialmente relevante para Santa Coloma de Gramenet. En los años setenta y ochenta fue uno de los ríos más contaminados de Europa, pero hoy es uno de los principales espacios verdes del área metropolitana: un parque fluvial de 115 hectáreas.

La regeneración (años noventa) fue fruto de la colaboración entre municipios (Barcelona, Santa Coloma, Sant Adrià y Montcada), con impulso de Aigües de Barcelona, apoyo de la Generalitat y ayuda de fondos europeos. Se recuperaron humedales, se crearon zonas de ocio y se preservó el delta con acceso restringido.

En ese entorno recuperado se integra BesArt como un museo vivo que aporta color y significado a unos muros que antes eran silenciosos.

Idea fuerza final

El BesArt se presenta como mucho más que arte urbano: es símbolo de regeneración, motor económico y cultural, y una propuesta con ambición de situar a Cataluña y España como referentes culturales internacionales, convirtiendo el parque fluvial en un espacio de convivencia entre naturaleza, ciudadanía, cultura, deporte, creación, juventud y ocio, con vocación de ser el mayor museo de arte al aire libre del mundo.