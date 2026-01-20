Muere el diseñador italiano Valentino a los 93 años

20 Ene 2026 por Redacción Irispress

El legendario diseñador de moda Valentino Garavani ha fallecido a los 93 años, dejando un legado imborrable en la industria de la alta costura. Reconocido mundialmente por su elegancia atemporal y sus icónicos diseños en rojo Valentino, el diseñador italiano revolucionó el mundo de la moda con su enfoque sofisticado y su estilo que combinaba tradición y modernidad.

Una vida dedicada al diseño y la alta costura

Valentino nació en Voghera, Italia, en 1932, y desde joven mostró su pasión por el diseño. Tras formarse en varias ciudades europeas, estableció su propia casa de moda en 1960, que rápidamente se consolidó como una de las más prestigiosas a nivel internacional. Sus creaciones no solo vistieron a las élites de la moda, sino que también fueron llevadas por figuras icónicas como Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor y Sophia Loren.

La marca Valentino continúa siendo una de las más influyentes en el mundo de la moda, incluso tras su retirada oficial en 2008. Su impacto no solo se limita a la alta costura, sino que también marcó el desarrollo de la moda prêt-à-porter. Con su fallecimiento, el mundo pierde a una de las figuras más importantes del diseño, pero su legado perdurará a través de sus creaciones y su visión única.