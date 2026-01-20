Los Reyes visitan la zona del accidente ferroviario en Adamuz

Los Reyes de España se desplazarán este martes a Adamuz (Córdoba) para visitar la zona del grave accidente ferroviario que ha dejado decenas de víctimas mortales y numerosos heridos. Durante la jornada, Don Felipe y Doña Letizia tienen previsto reunirse con los equipos de emergencia, autoridades autonómicas y locales, así como con familiares de los afectados.

Apoyo institucional y reconocimiento a los servicios de rescate

La visita incluirá un recorrido por el área del siniestro y por los centros donde se coordina la atención a los heridos y el acompañamiento a las familias. La Casa Real ha expresado su solidaridad y profundo pesar por la tragedia y ha subrayado la importancia de trasladar personalmente su apoyo a quienes han sufrido el impacto del accidente, así como a los profesionales que continúan trabajando en el lugar.