La Fundación SGAE destina 130.000 euros para incentivar la creación sinfónica en 2026

20 Ene 2026 por Redacción Irispress

La Fundación SGAE ha anunciado que en 2026 destinará un total de 130.000 euros a incentivar la creación sinfónica en España, con el objetivo de apoyar a compositores y fomentar la producción de nuevas obras para orquesta. Esta iniciativa busca promover la creación de repertorio original y contribuir al desarrollo de la música clásica contemporánea, así como ofrecer oportunidades de difusión a jóvenes talentos y compositores emergentes.

Subvenciones y apoyo a la innovación musical

El programa contará con diversas subvenciones y premios para compositores que presenten propuestas innovadoras en el ámbito sinfónico, y las obras seleccionadas serán interpretadas por orquestas profesionales en diversos ciclos y festivales de música en todo el país. Según la Fundación, este impulso a la creación sinfónica tiene como objetivo enriquecer el patrimonio musical español y potenciar la visibilidad de los compositores nacionales en el ámbito internacional.

Además, la medida busca estrechar la relación entre la creación musical y el entorno orquestal, favorecie

