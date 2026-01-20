Dos nuevas grúas de gran tonelaje se incorporan a los trabajos de levantamiento de vagones siniestrados

20 Ene 2026 por Redacción Irispress

El operativo de rescate y recuperación tras el descarrilamiento de trenes en Adamuz (Córdoba) ha incorporado este martes dos grúas de gran tonelaje para facilitar el levantamiento de los vagones siniestrados en el lugar del siniestro. La maquinaria pesada se suma a los trabajos de acondicionamiento del terreno y apoyo técnico, con el objetivo de poder retirar los restos de los convoyes e intensificar las labores de investigación y recuperación de posibles víctimas.

Avance de las tareas sobre el terreno

Las nuevas grúas llegan en una jornada en la que, además de la intervención técnica sobre los trenes afectados, está prevista la visita de los Reyes al lugar del accidente. Los equipos de rescate han pasado la noche y la madrugada preparando las zonas del tren Iryo y del convoy de Renfe implicados en el siniestro para asegurar el levantamiento seguro de los vagones.

El despliegue de estas máquinas de gran tonelaje permitirá afrontar el trabajo con mayor eficacia, especialmente en un terreno que ha sido acondicionado y apuntalado por especialistas. El balance provisional del accidente sitúa en al menos 41 el número de fallecidos y decenas de heridos, mientras continúa el trabajo de atención a familiares y la investigación oficial para esclarecer las causas del siniestro.