El 67% de los británicos aprueba la imposición de aranceles en respuesta a las amenazas de Trump sobre Groenlandia

Más de dos tercios de la población británica respaldarían la imposición de aranceles de represalia contra Estados Unidos si se concretan los gravámenes anunciados por el presidente Donald Trump en el contexto de la disputa por Groenlandia, según una encuesta divulgada este martes. El sondeo indica que alrededor del 67% de los británicos estaría a favor de contramedidas comerciales en caso de que Washington imponga tarifas a las exportaciones del Reino Unido en respuesta a su oposición o al despliegue militar en la isla ártica.

Opinión pública frente a tensiones transatlánticas

La encuesta refleja un malestar significativo en la opinión pública británica ante las amenazas de aranceles anunciadas por Trump, que incluirían al Reino Unido y otros países europeos como parte de su estrategia para presionar sobre la situación de Groenlandia. Aunque el primer ministro Keir Starmer ha abogado por la prudencia y el diálogo diplomático para evitar una guerra comercial con Estados Unidos, el sondeo muestra que una mayoría de ciudadanos estaría dispuesta a apoyar medidas de represalia si se aplican tarifas a productos británicos.

Esta división entre la opinión pública y la postura gubernamental subraya las presiones internas que afronta el Ejecutivo británico en un contexto de creciente tensión entre Europa y Estados Unidos por cuestiones de seguridad, comercio y geopolítica en el Ártico.