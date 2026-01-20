Buenas cifras de facturación empresarial en España

Según los datos de CaixaBank Research las ventas interiores de las grandes empresas —deflactadas y ajustadas por efectos estacionales y de calendario— aumentaron un 0,4% intermensual en noviembre, en línea con el registro del mes anterior. En términos interanuales, el crecimiento se reforzó: la tasa pasó del 3,6% al 5,1%.

En conjunto, el promedio de octubre y noviembre refleja un avance del 1,0% frente al 3T, lo que implica una ligera aceleración de dos décimas respecto al crecimiento observado en el trimestre previo.

Inflación en España: moderación, pero menor de lo previsto

La inflación en España se moderó en 2025, aunque menos de lo esperado. El INE confirma que en diciembre la inflación general se situó en el 2,9% (una décima menos que en noviembre), mientras que la inflación subyacente se mantuvo en el 2,6%, sin cambios respecto al mes anterior.

El descenso de la inflación general se explica, principalmente, por la caída del precio de los carburantes.

Balance anual de 2025: energía y alimentos frescos al alza

En un contexto marcado por el repunte de los precios de la energía y de los alimentos frescos, la inflación general registró en 2025 un promedio anual del 2,7%: es una décima inferior a 2024, pero queda dos décimas por encima de lo previsto.

En cuanto a la inflación subyacente, su media anual se redujo seis décimas, hasta el 2,3%.