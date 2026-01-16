Varias personas sin hogar fallecen en los últimos días pese a los operativos activados contra el frío

16 Ene 2026 por Redacción Irispress

Varias personas sin hogar han perdido la vida en los últimos días en distintas ciudades españolas a causa del frío intenso, pese a la activación de operativos especiales para ofrecer alojamiento y protección frente a las bajas temperaturas. Los servicios de emergencia y las entidades sociales han confirmado varios fallecimientos en plena ola de frío, que ha llevado los termómetros a valores extremos en buena parte del país.

Entidades sociales reclaman más recursos y coordinación

Las organizaciones que trabajan con personas sin hogar advierten de que, aunque los ayuntamientos han reforzado los dispositivos de emergencia, estos siguen siendo insuficientes para cubrir todas las necesidades. Denuncian que muchos recursos se encuentran saturados y que parte de la población más vulnerable no accede a ellos por problemas de salud mental, adicciones o falta de plazas disponibles.

Las autoridades locales y autonómicas han reiterado su llamamiento para que cualquier persona que detecte una situación de riesgo avise a los servicios de emergencia. Mientras tanto, entidades sociales insisten en la necesidad de planes estructurales, más allá de los operativos puntuales, para reducir la mortalidad asociada al frío y garantizar alternativas estables para quienes viven en la calle.