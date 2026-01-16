Trump asegura haber recibido un “Nobel de la Paz” otorgado por María Corina Machado

16 Ene 2026 por Redacción Irispress

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha afirmado haber recibido un supuesto “Nobel de la Paz” entregado por María Corina Machado, líder opositora venezolana. La declaración, realizada en un acto público y sin respaldo de organismo internacional alguno, ha generado sorpresa y confusión, ya que no existe ningún Nobel vinculado a figuras políticas y la concesión del Premio Nobel de la Paz corresponde exclusivamente al Comité Noruego del Nobel.

Declaración polémica sin reconocimiento oficial

Fuentes cercanas a Machado no han confirmado la entrega de ningún galardón y, según diversos analistas, la afirmación de Trump podría referirse a un gesto simbólico o un reconocimiento informal, pero en ningún caso a un Nobel auténtico. La afirmación se produce en un contexto de alta tensión política internacional tras los recientes acontecimientos en Venezuela y las declaraciones cruzadas entre Washington y Caracas.

La referencia a un “Nobel de la Paz” otorgado fuera del marco institucional ha reavivado el debate sobre la instrumentalización política de reconocimientos y distinciones, así como sobre el uso estratégico de mensajes públicos destinados a reforzar narrativas propias.