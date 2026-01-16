Óscar Casas y Ana Mena encabezarán ‘Ídolos’, la superproducción sobre el universo MotoGP pensada “para vivirse en el cine”

16 Ene 2026 por Redacción Irispress

Los actores Óscar Casas y Ana Mena protagonizarán ‘Ídolos’, una nueva superproducción española ambientada en el mundo de MotoGP, concebida como una experiencia cinematográfica inmersiva que busca trasladar a la gran pantalla la intensidad y el espectáculo del campeonato mundial de motociclismo. La película aspira a convertirse en uno de los estrenos destacados del año por su ambición visual y su apuesta por un género poco explorado en el cine español.

Acción, rivalidad y emoción en torno a los circuitos

El proyecto promete combinar drama, acción y un retrato realista del paddock, con escenas rodadas en circuitos reales y la colaboración de pilotos y equipos técnicos del campeonato. Casas interpretará a un joven piloto en ascenso que lucha por hacerse un hueco entre la élite, mientras que Mena encarnará a una figura clave en su entorno personal y profesional, en una historia que mezcla competición, éxito, presión mediática y sacrificio.

La producción, que cuenta con un presupuesto notable y un despliegue técnico vinculado al motor y a las secuencias de velocidad, pretende ofrecer una experiencia visual que permita “vivir MotoGP en el cine”. Su estreno está previsto para el próximo año, con la expectativa de atraer tanto a aficionados del motociclismo como a un público general en busca de un gran espectáculo cinematográfico.