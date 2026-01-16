Los Mossos investigan una presunta agresión sexual en grupo a una mujer en Navàs (Barcelona)

16 Ene 2026 por Redacción Irispress

Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación por una presunta agresión sexual en grupo a una mujer en el municipio de Navàs (Barcelona). La víctima denunció los hechos tras recibir atención sanitaria, lo que activó el protocolo policial y médico habitual en este tipo de casos, según fuentes conocedoras de la investigación.

Recogida de pruebas y búsqueda de los posibles autores

La policía catalana trabaja en la recopilación de indicios, toma de declaraciones y análisis de grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a los presuntos agresores. Por el momento no se han practicado detenciones y la investigación continúa bajo secreto para preservar la protección de la víctima y el avance de las diligencias.

Las autoridades han pedido prudencia y responsabilidad a la hora de difundir información no confirmada, mientras los Mossos mantienen todos los esfuerzos centrados en esclarecer los hechos y determinar las circunstancias exactas de la agresión.