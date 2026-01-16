La lista de espera de dependencia se reduce a 158.752 personas, casi un 20% menos que en 2024, según el Gobierno

16 Ene 2026 por Redacción Irispress

Un total de 158.752 personas permanecen en la lista de espera del sistema de dependencia en España, lo que supone casi un 20% menos que en 2024, según los últimos datos facilitados por el Gobierno. La disminución refleja un avance en la tramitación de expedientes y en la incorporación de nuevos recursos, aunque el Ejecutivo reconoce que aún persisten retrasos significativos en algunas comunidades autónomas.

Mejora en la gestión, pero con diferencias territoriales

El Ministerio de Derechos Sociales atribuye la reducción de la lista de espera al refuerzo de plantillas, la simplificación de procedimientos y el aumento de la financiación estatal destinado al sistema. Aun así, advierte de la existencia de desigualdades territoriales en los tiempos de resolución y acceso a servicios y prestaciones.

Las organizaciones del sector valoran positivamente el descenso, pero recuerdan que miles de personas siguen esperando para recibir atención y que es necesario mantener el esfuerzo inversor y de gestión para consolidar la mejora. El Gobierno insiste en que su objetivo es acercarse al “plazo garantizado” de seis meses para resolver las solicitudes, tal y como marca la normativa.