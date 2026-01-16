Hisdesat inicia los trabajos para sustituir el satélite SpainSat II tras quedar dañado por una partícula espacial

16 Ene 2026 por Redacción Irispress

La empresa española Hisdesat ha comenzado los trabajos para sustituir el satélite SpainSat II, después de que este resultara dañado por el impacto de una partícula espacial. El incidente afectó a varios de sus sistemas, comprometiendo parcialmente su operatividad dentro de la constelación de comunicaciones gubernamentales que gestiona la compañía.

Evaluación del daño y activación del plan de reemplazo

Según fuentes del sector, los equipos técnicos de Hisdesat han determinado que los daños sufridos por SpainSat II no permiten una recuperación completa, por lo que se ha activado el plan de contingencia para iniciar el diseño y producción de un nuevo satélite que garantice la continuidad del servicio. La compañía mantiene operativos los canales esenciales gracias a la redundancia de su red, mientras avanza en los trámites industriales y contractuales del futuro reemplazo.

El impacto de partículas de alta energía —un riesgo conocido en la actividad espacial— ha vuelto a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de los satélites ante fenómenos del entorno orbital. Hisdesat prevé anunciar en los próximos meses el calendario estimado para la construcción y lanzamiento del nuevo aparato, clave para las comunicaciones seguras del Estado y la defensa.