España cierra 2025 con un récord histórico de 97 millones de turistas extranjeros y un gasto asociado de 135.000 millones de euros

16 Ene 2026 por Redacción Irispress

España ha alcanzado en 2025 un nuevo máximo histórico de visitantes internacionales, con 97 millones de turistas extranjeros, lo que representa un crecimiento del 3,5 % respecto a 2024, según confirmó el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en la presentación de los datos finales del año. Aunque la cifra se queda cerca de la simbólica barrera de los 100 millones, no la supera debido al aumento de los precios —especialmente en el sector hotelero— y a la menor llegada de viajeros desde Francia y Alemania, dos mercados tradicionales de origen.

Gasto turístico en alza y empleo récord

El impacto económico del turismo se ha hecho sentir con fuerza: el gasto de los visitantes extranjeros ascendió a 135.000 millones de euros, un incremento del 6,8 % respecto a 2024, y supera con creces la evolución del número de llegadas, lo que indica un mayor desembolso medio por viajero. Este dinamismo también ha tenido efectos positivos en el mercado laboral, con un aumento de la ocupación en el sector del turismo y cifras récord de afiliación, según diferentes balances del sector.

El Gobierno ha defendido una estrategia orientada a un crecimiento sostenible —económica, social y ambientalmente— priorizando la calidad sobre la mera cantidad de visitantes, con especial atención a la desestacionalización y a la diversificación de mercados emisores, con mayor peso de países de larga distancia como los de América. Para 2026 se esperan nuevos incrementos en las llegadas y en el gasto, consolidando a España como uno de los destinos turísticos más competitivos del mundo.