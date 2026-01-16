Bad Bunny y Rosalía encabezan las listas oficiales de música en España en 2025 con ‘Debí tirar más fotos’ y ‘Lux’

16 Ene 2026 por Redacción Irispress

Bad Bunny y Rosalía han cerrado 2025 como los grandes dominadores de las listas oficiales de música en España, al liderar las clasificaciones anuales con sus respectivos éxitos ‘Debí tirar más fotos’ y ‘Lux’. Ambos artistas se consolidan como referentes del panorama musical, con un impacto simultáneo en plataformas digitales, radio y ventas físicas.

Un año marcado por el dominio latino y el pop experimental

Según los datos del mercado musical español, el tema de Bad Bunny se impuso como la canción más escuchada del año gracias a su mezcla de ritmos urbanos y melodías melancólicas, mientras que Rosalía volvió a situarse en la cima con ‘Lux’, una propuesta más experimental que logró un fuerte respaldo de la crítica y del público.

El liderazgo de ambos confirma la fuerza del talento latino y español en la industria, que ha vivido un año de récord en reproducciones y en la consolidación de artistas con gran proyección internacional. Las discográficas destacan además que 2025 ha sido un ejercicio de máxima competitividad, con una presencia creciente de nuevas voces y colaboraciones que han ampliado la diversidad sonora del mercado.