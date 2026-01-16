AEMET prevé un fin de semana con lluvias, viento fuerte y oleaje en el Mediterráneo, y un frío acorde a la época

16 Ene 2026 por Redacción Irispress

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anticipa un fin de semana marcado por las lluvias en buena parte del país, especialmente en el litoral mediterráneo, donde también se esperan rachas de viento intensas y un fuerte oleaje que podrían activar avisos en varias provincias. Las precipitaciones serán más persistentes en la mitad oriental, mientras que en el resto del territorio se alternarán con cielos nubosos y claros esporádicos.

Temperaturas frías, pero dentro de la normalidad invernal

En cuanto a las temperaturas, la AEMET prevé un ambiente frío pero propio de estas fechas, con heladas puntuales en zonas del interior y valores diurnos moderados. No se esperan anomalías térmicas significativas, aunque el viento aumentará la sensación de frío en áreas expuestas.

El organismo recomienda mantenerse atento a las actualizaciones de los avisos meteorológicos, especialmente en las zonas costeras del Mediterráneo, donde el mal estado del mar y las rachas de viento podrían complicar actividades marítimas y desplazamientos durante todo el fin de semana.