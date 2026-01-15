Las llegadas de migrantes irregulares a la UE cayeron un 26% en 2025, con una disminución del 63% en la ruta de Canarias, según Frontex

15 Ene 2026 por Redacción Irispress

El número de migrantes irregulares que llegaron a la Unión Europea en 2025 ha caído un 26% en comparación con el año anterior, según el informe anual de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. Esta disminución se atribuye en parte a las medidas de control reforzadas y a las políticas migratorias implementadas por los países miembros.

Descenso significativo en la ruta de Canarias

Particularmente relevante es la caída en las llegadas a la ruta de Canarias, que experimentó una disminución del 63%, lo que supone una de las reducciones más pronunciadas en las rutas migratorias hacia Europa. Esta tendencia refleja tanto los esfuerzos coordinados para reducir el tráfico ilícito de personas en esa ruta como los cambios en los patrones migratorios hacia otras áreas del continente.

Frontex ha destacado que, aunque las llegadas han disminuido, siguen existiendo desafíos en varias fronteras exteriores de la UE, lo que mantiene la necesidad de seguir con las políticas de cooperación y control para gestionar el fenómeno migratorio de manera efectiva.