La tripulación que regresó de la EEI aterriza cerca de San Diego (California) debido a un problema de salud de un astronauta

15 Ene 2026 por Redacción Irispress

La cápsula espacial que transportaba de vuelta a la Tierra a los astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI) ha aterrizado cerca de San Diego (California), tras un problema de salud de uno de los miembros de la tripulación. La operación de amerrizaje se llevó a cabo con éxito en aguas del océano Pacífico, poniendo fin a una misión que se había visto alterada por este inconveniente de salud.

Procedimiento de emergencia y estabilidad de la tripulación

Aunque los detalles del problema de salud no han sido completamente revelados, las autoridades espaciales aseguraron que la tripulación está estable y se encuentran en proceso de ser trasladados a un centro de atención médica en tierra. La NASA y las agencias internacionales involucradas en la misión han tomado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los astronautas y su pronta recuperación.