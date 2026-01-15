El efecto de la vacuna terapéutica contra el VIH, potenciado por un fármaco que desbloquea el sistema inmunitario

15 Ene 2026 por Sergio Martínez

Los estudios sobre vacunas terapéuticas contra el VIH avanzan, pero aún no permiten sustituir el tratamiento antirretroviral. Un estudio liderado por IrsiCaixa, impulsado por la Fundación ”la Caixa” y la Generalitat de Cataluña, demuestra en laboratorio que combinar una vacuna terapéutica con una inmunoterapia anti PD-1 refuerza la respuesta del sistema inmunitario frente al VIH.

Publicado en eBioMedicine, el trabajo señala que la eliminación del VIH requerirá la combinación de varias estrategias. El bloqueo de PD-1, una molécula que actúa como freno inmunitario, potencia la acción de las vacunas y podría aplicarse también a otras enfermedades, como el cáncer.

Más células capaces de reconocer y eliminar el VIH

El equipo analizó muestras de personas con VIH vacunadas con BCN01 y tratadas precozmente con antirretrovirales. En el laboratorio, el uso de anti PD-1 aumentó el número y la eficacia de las células T CD8+, clave para detectar y destruir células infectadas.

En personas no vacunadas, este efecto no se observó, lo que confirma que el beneficio proviene de la combinación de vacuna e inmunoterapia, según explica Júlia Garcia-Prado, investigadora principal del estudio.

En fases más avanzadas de la infección también se detectó una mejora, aunque limitada por otros frenos inmunitarios, lo que refuerza la necesidad de tratamientos personalizados según el estadio de la enfermedad.

La combinación de estrategias, clave para avanzar hacia la eliminación del VIH

El estudio identifica además a PD-1 como posible biomarcador para predecir qué pacientes responderán mejor a esta terapia combinada. Los resultados confirman el valor de unir vacunas e inmunoterapias, que actúan de forma sinérgica y abren nuevas vías tanto en enfermedades infecciosas como en oncología.

«La curación del VIH no llegará por una sola vía, sino por la suma de distintas aproximaciones», concluye Garcia-Prado, destacando el potencial de esta estrategia combinada.