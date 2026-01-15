CaixaBank, en el Top10 de Merco Talento como una de las mejores empresas para trabajar en España

15 Ene 2026 por Sergio Martínez

Reconocimiento al talento

CaixaBank ha alcanzado el séptimo puesto en el ranking Merco Talento 2025, manteniéndose por segundo año consecutivo dentro del Top 10 de las mejores empresas para trabajar en España. Desde el año 2000, este informe analiza la capacidad de atracción laboral de las compañías mediante encuestas a distintos grupos de interés.

En esta edición se han realizado más de 50.000 encuestas a empleados, estudiantes, ciudadanos, expertos en recursos humanos, sindicatos y académicos. El ranking evalúa 24 variables agrupadas en tres ejes: calidad laboral, marca empleadora y reputación interna.

Mejora en distintos colectivos

CaixaBank registra avances significativos en la valoración de varios colectivos: trabajadores propios (2.º puesto), empleados de grandes empresas, alumni y escuelas de negocio, expertos en RRHH y sindicatos. Además, Merco Talento sitúa a su equipo de Recursos Humanos entre los 10 mejores de España.

Estrategia de atracción y fidelización

Estos resultados responden a una sólida estrategia de talento, basada en la Propuesta de Valor al Empleado, que impulsa la formación, el bienestar, la inclusión y la atracción de talento joven. En el marco del Plan Estratégico 2025-2027, CaixaBank prevé incorporar 3.000 perfiles jóvenes y técnicos menores de 35 años.

La propuesta también fomenta la conciliación, la flexibilidad, el desarrollo profesional y un entorno laboral positivo, junto a un proyecto de futuro centrado en la innovación, la transformación digital y una banca orientada al bienestar financiero y al progreso social.