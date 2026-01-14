Un informe cifra en 4.849 los cristianos asesinados por su fe en 2025, 373 más que el año anterior

14 Ene 2026 por Redacción Irispress

Un total de 4.849 cristianos fueron asesinados en 2025 a causa de su fe, según un informe elaborado por una organización internacional dedicada al seguimiento de la libertad religiosa. La cifra supone un aumento de 373 víctimas respecto a 2024, reflejando un repunte de la violencia contra comunidades cristianas en distintos puntos del planeta, especialmente en regiones afectadas por conflictos armados, extremismo y persecuciones sistemáticas.

Aumento de ataques y mayor presión en zonas de conflicto

El estudio señala que países de África subsahariana y partes de Asia concentran la mayor parte de los asesinatos, en un contexto marcado por la actividad de grupos armados, la inestabilidad política y la debilidad institucional. Además de los homicidios, el informe documenta ataques a templos, detenciones arbitrarias, secuestros y desplazamientos forzados, que afectan tanto a líderes religiosos como a creyentes de base.

Las organizaciones de derechos humanos advierten de que el incremento de la violencia refleja una tendencia preocupante y reclaman una mayor implicación de la comunidad internacional para proteger a las minorías religiosas. El informe subraya que la defensa de la libertad de culto continúa siendo un desafío global que requiere respuestas coordinadas y sostenidas.