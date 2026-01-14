El Gobierno estudia retirar la Medalla de Bellas Artes a Julio Iglesias en una futura reunión del Consejo de Ministros

14 Ene 2026 por Redacción Irispress

El Gobierno está analizando la posibilidad de retirar la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes al cantante Julio Iglesias, una decisión que podría abordarse en una próxima reunión del Consejo de Ministros. La revisión de la distinción se encuentra actualmente en estudio, según fuentes gubernamentales, en el marco de los mecanismos que permiten reconsiderar condecoraciones otorgadas por el Estado.

Revisión de reconocimientos y criterios

La Medalla de Bellas Artes, concedida en 2001, premia la trayectoria y contribución de personalidades destacadas de la cultura española. La normativa vigente permite su retirada en circunstancias excepcionales, por lo que el Ejecutivo está evaluando los informes técnicos y jurídicos necesarios antes de tomar una decisión. Por el momento, el Gobierno no ha comunicado plazos ni ha concretado los motivos que podrían justificar la retirada.

La posible revocación ha abierto un debate sobre los criterios de concesión y mantenimiento de honores públicos, mientras el Ministerio de Cultura y la Oficina del Presidente continúan analizando el expediente. La decisión final corresponderá al Consejo de Ministros una vez concluido el proceso de revisión.