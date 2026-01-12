Trump lanza ultimátum a Cuba tras el corte de petróleo venezolano

12 Ene 2026 por Redacción Irispress

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este domingo al gobierno de Cuba a “llegar a un acuerdo … antes de que sea demasiado tarde”, en medio de una escalada de tensión regional tras el corte de los suministros de petróleo y dinero provenientes de Venezuela. Trump aseguró en su plataforma Truth Social que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero!”, vinculando esta situación al fin de los envíos desde Caracas después de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Presión y advertencia sin términos definidos

El mandatario estadounidense subrayó que, durante años, Cuba dependió de los recursos venezolanos a cambio de “servicios de seguridad” para los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, algo que, según Trump, ha terminado. No especificó en qué consistiría el acuerdo que propone ni las posibles consecuencias si Cuba no accede. El llamado llega en un contexto de fuerte presión política y económica de Washington sobre La Habana.

Respuesta de Cuba y contexto regional

Las autoridades cubanas han rechazado las amenazas, defendiendo la soberanía del país y acusando a Estados Unidos de intentar imponer condiciones externas. La situación se enmarca en una grave crisis económica que afecta a la isla, agravada por la pérdida de acceso al crudo venezolano, tradicionalmente clave para su abastecimiento energético. Analistas advierten que el endurecimiento del discurso estadounidense podría tener implicaciones diplomáticas y económicas significativas en la región.