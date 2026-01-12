Riesgo elevado de aludes en Picos de Europa: el 112 pide evitar actividades de montaña

Las autoridades han lanzado una alerta por riesgo elevado de aludes en el Parque Nacional de Picos de Europa, por lo que el servicio de emergencias 112 ha recomendado evitar recorridos a pie en alta montaña y la práctica de deportes invernales como el esquí de travesía o la escalada en hielo. La advertencia, basada en información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), señala que la acumulación de nieve reciente y las pendientes pronunciadas aumentan las posibilidades de desprendimientos de nieve, que podrían desencadenar avalanchas peligrosas para montañeros y esquiadores.

Alerta en zonas de nieve inestable

El aviso del 112 se centra en áreas con nieve acumulada y condiciones que favorecen la formación de placas de viento y capas inestables, lo que eleva el peligro incluso fuera de las pistas balizadas. Ante este escenario, se desaconseja adentrarse en rutas de alta montaña sin la preparación, el equipamiento y la experiencia adecuados, y se insta a planificar cualquier actividad en zonas más seguras o posponerla hasta que las condiciones mejoren.

Precaución y prevención

El riesgo de aludes en territorios montañosos es una amenaza recurrente en temporadas de nevadas intensas y cambios bruscos de temperatura, como reflejan boletines anteriores que ya advertían de la inestabilidad del manto nivoso en los tres macizos de Picos de Europa. La Aemet y los servicios de emergencia recomiendan seguir las indicaciones oficiales, consultar el boletín de peligro de aludes y evitar actividades recreativas en zonas expuestas hasta que la situación se estabilice.