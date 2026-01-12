Miguel Villarroya, CEO de Spring Hotels, reconocido con el ‘Premio CaixaBank Hotels&Tourism’ en Barcelona

12 Ene 2026 por Sergio Martínez

CaixaBank premia el liderazgo transformador en el sector hotelero

CaixaBank ha otorgado el Premio CaixaBank Hotels & Tourism a Miguel Villarroya, CEO de Spring Hotels Group, en un acto celebrado en Barcelona. En su octava edición, estos galardones reconocen a los “Líderes con estrella”, directivos capaces de impulsar transformaciones estratégicas en el sector hotelero, con especial atención a la innovación y la sostenibilidad.

Villarroya ha sido reconocido por liderar la adquisición de Mare Nostrum Resort, la mayor operación hotelera realizada en España, que ha permitido duplicar el tamaño del grupo, reforzar su liderazgo y consolidar su presencia en Tenerife con varios hoteles de cinco estrellas.

La directora territorial de CaixaBank en Barcelona, Maria Alsina, subrayó que estos premios destacan la capacidad de liderar el cambio, movilizar equipos y generar ilusión colectiva, más allá del conocimiento técnico.

Por su parte, Villarroya agradeció el galardón y destacó que este reconocimiento pone el broche a un año clave para Spring Hotels, marcado por el crecimiento, la ambición y el compromiso del equipo.

El próximo 21 de enero, CaixaBank Hotels & Tourism reunirá a todos los premiados de esta edición en un acto que tendrá lugar en FITUR, en Madrid.

Apoyo al sector turístico y hotelero

CaixaBank Hotels & Tourism es una referencia financiera para el sector, con una cartera cercana a los 10.000 millones de euros y más de 13.000 clientes. La entidad ofrece asesoramiento especializado a través de más de 30 expertos hoteleros y 2.200 gestores empresariales.

Su propuesta incluye productos y servicios específicos para hoteles, alojamientos turísticos y campings, con un enfoque especial en proyectos sostenibles, la eficiencia energética, la accesibilidad, la gestión responsable del agua y los residuos y la inclusión laboral.

Spring Hotels Group

Spring Hotels Group es un grupo hotelero español con sede en Tenerife, fundado en 1985. Cuenta con seis hoteles en Arona y se ha consolidado como un referente en las Islas Canarias por su apuesta por la excelencia, la innovación y la responsabilidad social y medioambiental, ofreciendo experiencias que conectan a visitantes de todo el mundo con la esencia de la isla.