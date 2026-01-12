Las células madre revelan cómo el cerebro adulto podría regenerarse tras un derrame cerebral

12 Ene 2026 por Redacción Irispress

Un estudio reciente ha mostrado cómo las células madre podrían ayudar al cerebro adulto a regenerarse tras un derrame cerebral (ictus), un avance que plantea nuevas esperanzas para la medicina regenerativa en el tratamiento de este tipo de lesiones. Los investigadores han observado que las neuronas derivadas de células madre tienen “códigos intrínsecos” que les permiten navegar por el tejido cerebral dañado y formar nuevas conexiones neuronales, lo que podría ser clave para futuras terapias que promuevan la recuperación tras un ictus.

Cómo funcionan las células madre en el cerebro lesionado

Tradicionalmente se ha considerado que el cerebro adulto tiene una capacidad muy limitada para reparar daños graves como los producidos por un accidente cerebrovascular, ya que las neuronas no se regeneran de forma significativa tras la lesión. Sin embargo, el nuevo enfoque con células madre muestra que, al trasplantarlas en zonas dañadas, estas pueden integrarse en los circuitos existentes y contribuir a restablecer conexiones neurales clave.

Implicaciones para la recuperación post‑ictus

Aunque aún se trata de investigaciones en fases iniciales, estos hallazgos podrían transformar la manera en que se abordan los tratamientos del ictus, especialmente en etapas posteriores a la lesión, donde pocas opciones terapéuticas han demostrado eficacia. El estudio revela la importancia de comprender cómo las células madre pueden orientarse y colaborar en la reconstrucción de redes neuronales, abriendo nuevas vías para futuras aplicaciones clínicas en daños cerebrales.