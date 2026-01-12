La AESAN lanza alerta por presencia de fragmentos de molde en pandoros importados

12 Ene 2026 por Redacción Irispress

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta alimentaria tras detectar la posible presencia de fragmentos del molde de fabricación en varios lotes de pandoros de la marca Piaceri Mediterranei, importados desde Italia. El aviso ha sido comunicado a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), por lo que el organismo recomienda a las personas que tengan alguno de estos productos en su domicilio que no los consuman por precaución.

Productos afectados y distribución

La alerta incluye diferentes variedades de pandoro —clásico, con crema de chocolate, limón, caramelo salado o pistacho—, todos ellos con distintas fechas de consumo preferente que abarcan entre enero y abril de 2026. Según la información disponible, la distribución inicial de estos productos se ha realizado principalmente en Madrid y Cataluña, aunque no se descarta que puedan haberse redistribuido a otras comunidades autónomas.

Recomendaciones a los consumidores

Ante el riesgo potencial que representan los fragmentos sólidos ajenos al alimento, la AESAN ha trasladado la información a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para que procedan a retirar los lotes afectados de los puntos de venta. La agencia insiste en que quienes tengan estos pandoros en su casa los devuelvan o desechen sin consumirlos y sigan las indicaciones de las autoridades sanitarias para evitar cualquier problema de salud.