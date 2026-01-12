Italia celebra la liberación de dos ciudadanos detenidos en Venezuela

12 Ene 2026 por Redacción Irispress

Las autoridades de Italia confirmaron este lunes la liberación de dos ciudadanos italianos que se encontraban detenidos en Venezuela, en lo que Roma ha calificado como una “señal contundente” por parte de la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, en el marco de una serie de excarcelaciones anunciadas la semana pasada.

Retorno y agradecimientos desde Italia

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, informó que Alberto Trentini y Mario Burlò se encuentran ya en la Embajada de Italia en Caracas tras su liberación y que pronto regresarán a su país. Tajani aseguró en redes sociales que habló con ambos, destacó que están en buen estado y subrayó que la primera ministra Giorgia Meloni ha seguido de cerca el caso “en primera persona”, agradeciendo a las autoridades venezolanas por su cooperación.

Contexto de las liberaciones

La propia Meloni había confirmado días atrás la excarcelación de otros dos italianos detenidos en Venezuela y expresó su esperanza de que se produzcan “nuevos pasos en esta dirección” tras el inicio de excarcelaciones bajo la gestión de Rodríguez, quien asumió el cargo tras recientes cambios políticos en Caracas. Entre los liberados la semana pasada estuvieron Luigi Gasperin y Biagio Pilieri, detenidos en 2024 tras participar en protestas contra el Gobierno anterior.