Fallece una mujer de 59 años en un incendio en Valverde del Fresno (Cáceres)

12 Ene 2026 por Redacción Irispress

Una mujer de 59 años ha fallecido este domingo tras desatarse un incendio en una vivienda de la localidad cacereña de Valverde del Fresno, según han informado fuentes del Centro Coordinador de Emergencias de Extremadura 112. El suceso se produjo sobre las 19:15 horas en un inmueble situado en la calle Francisco Pizarro, cuando se recibió una llamada alertando de las llamas en el interior del domicilio.

Actuación de los servicios de emergencia

Hasta el lugar se movilizaron varias dotaciones del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SEPEI) de la Diputación de Cáceres, procedentes de los parques de Coria y Plasencia, junto a una Unidad de Mando. También intervinieron una patrulla de la Guardia Civil y personal sanitario del Servicio Extremeño de Salud, que confirmaron el fallecimiento de la víctima tras acceder a la vivienda una vez extinguido el fuego.

Investigación de las causas

Por el momento, se desconocen las causas exactas que provocaron el incendio, que ha conmocionado a esta pequeña comunidad de la Sierra de Gata. Las autoridades competentes han iniciado las diligencias oportunas para esclarecer los motivos del siniestro y determinar si hubo factores que pudieran haber evitado esta tragedia.