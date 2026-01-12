España se convierte en puerto clave para las grandes vueltas al mundo en crucero

12 Ene 2026 por Redacción Irispress

España ha ido ganando protagonismo en el mapa global de los cruceros y se perfila ahora como un puerto estratégico para iniciar y finalizar expediciones alrededor del mundo en las temporadas de 2026 y 2027. En lugar de ser una mera escala técnica, puertos como el de Barcelona actúan como puntos de salida y llegada para itinerarios de largo recorrido que permiten a los pasajeros completar una travesía mundial sin tener que tomar vuelos de conexión, reforzando así la comodidad logística de estas experiencias.

Barcelona, epicentro de las grandes rutas oceánicas

La capital catalana se ha convertido en uno de los principales hubs para las vueltas al mundo en crucero. Compañías como MSC Cruceros han puesto en marcha itinerarios de hasta 117 días a bordo del MSC Magnifica con salida desde Barcelona, mientras que la marca de lujo Explora Journeys estrenará en 2029 una vuelta al mundo de 128 días que culminará también en este puerto. Otras navieras, como Costa Cruceros, han programado salidas desde Barcelona para travesías prolongadas que hacen escalas cuidadosamente planificadas para ofrecer experiencias más pausadas a los viajeros.

Más navieras, más opciones y experiencia a bordo

La expansión de esta oferta de cruceros globales refleja el crecimiento sólido del sector a nivel internacional, que espera alcanzar los 40 millones de pasajeros en 2027, cifra superior a los registros de años anteriores. Otras líneas como Viking y Cunard también han confirmado escalas en puertos españoles —incluyendo Barcelona, Cartagena y Málaga— dentro de sus rutas de vuelta al mundo o tramos oceánicos. Este impulso no solo fortalece la posición de España en la industria marítima, sino que ofrece a los viajeros nacionales e internacionales opciones cada vez más diversas para vivir la experiencia de un crucero alrededor del globo.