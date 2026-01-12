AEMET prevé lluvia en el noroeste y temperaturas más altas en gran parte del país

12 Ene 2026 por Redacción Irispress

Un frente atlántico que cruza el noroeste de España dejará lluvias, que pueden ser localmente fuertes en el oeste de Galicia, a lo largo de este lunes, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El paso del sistema frontal está acompañado también de viento moderado y aviso amarillo en algunas zonas de la comunidad gallega, donde las precipitaciones persistentes dejarán acumulados notables.

Tiempo inestable en el noroeste

Las lluvias afectarán especialmente al oeste de Galicia y también al norte de Extremadura, con cielos nubosos o cubiertos y posibilidad de nieblas matinales, sobre todo en la vertiente atlántica y en zonas de montaña. En Canarias se esperan intervalos nubosos y alguna llovizna débil, mientras que el resto de la Península y Baleares quedarán con nubosidad alta sin precipitaciones relevantes.

Ascenso de las temperaturas en amplias zonas

En contraste con el noroeste, gran parte del país experimentará un ascenso de las temperaturas mínimas, con subidas destacadas en zonas como el Cantábrico, el alto Ebro o el oeste de la meseta Norte, según la Aemet. Las máximas también subirán en Baleares y en el este peninsular, aunque en otros puntos se prevén pocos cambios. Las heladas, por su parte, serán débiles y más probables en áreas montañosas.