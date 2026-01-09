Trump afirma que Estados Unidos iniciará pronto ataques terrestres contra cárteles que “dirigen” México

9 Ene 2026 por Redacción Irispress

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que su administración pronto comenzará a lanzar operaciones en tierra contra los cárteles de la droga que, según él, “gobiernan México”, en un nuevo giro de su enfoque en la lucha contra el narcotráfico en la región. La declaración se produjo en una entrevista en la que el mandatario calificó a estas organizaciones como una amenaza directa para la seguridad norteamericana y afirmó que este tipo de acciones marcarán la próxima fase de su política de combate a las redes criminales.

Escalada de tensiones en la política antidrogas

Trump ha señalado que, tras intensificar recientemente las operaciones marítimas contra embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico, la Casa Blanca planea extender ataques sobre tierra para desarticular a las estructuras criminales que, en su opinión, ejercen un gran control en el territorio mexicano. Estas declaraciones subrayan la tensión bilateral con México y el aumento de la retórica sobre seguridad fronteriza y narcotráfico, un tema que ha sido central en su agenda de política exterior.

La propuesta de acciones terrestres no ha venido acompañada aún de detalles concretos sobre fechas, objetivos específicos ni el alcance de la posible intervención, lo que mantiene abierta la incertidumbre sobre cómo se articularía esta estrategia y cuál sería la respuesta de México y otros actores regionales.