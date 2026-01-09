Propuesta de Ocio: CaixaForum València vibra con el vínculo entre la música y las matemáticas en una nueva exposición interactiva

9 Ene 2026 por Redacción Irispress

El director de CaixaForum València, Álvaro Borrás, y el asesor científico de la muestra, Carlos Calderón, han dado a conocer Música y matemáticas. Un viaje sonoro del caos al cosmos, una propuesta expositiva que profundiza en la unión esencial entre ambas disciplinas. La exposición podrá visitarse hasta el 23 de agosto de 2026.

La matemática en la esencia de la música

La muestra pone de relieve cómo las matemáticas están presentes en todos los elementos musicales, desde la física del sonido y la construcción de instrumentos hasta los ritmos y la armonía. Se trata de una producción propia de la Fundación ”la Caixa”, pensada para que el público comprenda, mediante ejemplos claros, esta relación inseparable.

Una experiencia interactiva y audiovisual

Música y matemáticas es una exposición concebida para la experimentación: abundante material sonoro, dispositivos interactivos y recursos audiovisuales permiten que los visitantes descubran conceptos musicales y matemáticos a través de la práctica. El objetivo es mostrar que música y matemáticas son dos lenguajes paralelos, lógicos y estéticamente bellos.

Más de 20 módulos interactivos y alrededor de 15 audiovisuales explican cómo se genera y transmite el sonido, cómo lo percibimos y cuáles son los principios matemáticos que siguen los compositores al crear variaciones o transformar melodías. La exposición subraya que no solo la música clásica o contemporánea se rigen por leyes matemáticas, sino también la música pop.

Una estructura basada en las siete notas

El recorrido expositivo sigue una escala compuesta por siete conceptos, inspirados en las notas musicales. Se recuerda la figura de Pitágoras, quien, mediante el monocordio, identificó los intervalos musicales y permitió que la música pudiera estudiarse científicamente, estableciendo las leyes que la sustentan.

Preguntas científicas y fundamentos estéticos

La exposición incluye contenidos vinculados con la física, la filosofía, la biología, la medicina y la historia. Los visitantes podrán explorar cuestiones como:

¿Cómo habría sonado el big bang? ¿Cómo funciona el oído humano? ¿Qué definiciones científicas se esconden tras términos como tono, armónicos, timbre o resonancia?

Asimismo, la propuesta profundiza en la relación entre la belleza y las matemáticas, destacando conceptos como la proporción áurea o los dados de Mozart, un sistema combinatorio que genera infinitas composiciones musicales.

La música del cosmos

El último espacio de la muestra introduce una perspectiva más metafísica: una sala aislada permite escuchar una “sinfonía cósmica” inspirada en los estudios del astrónomo y matemático Johannes Kepler. Es un cierre evocador que invita a reflexionar sobre el universo como fuente de armonía.

Equipo científico y artístico

El proyecto ha contado con el asesoramiento de Magda Polo, catedrática de la Universidad de Barcelona y especialista en Estética y Filosofía de la Música; y de Carlos Calderón, divulgador musical y experto en monocordio. Además, el artista Michael Bradke ha creado una decena de piezas interactivas que enriquecen la comprensión del vínculo entre música y matemáticas.

Actividades complementarias

Espectáculos y espacios familiares

La exposición se amplía con actividades dirigidas a todos los públicos, como el espectáculo La sandalia de Pitágoras, que presenta un universo donde música y matemáticas conviven de forma lúdica. También habrá un espacio familiar con libros, juegos y recursos diseñados para acercar estos conceptos a los más pequeños.

Talleres experimentales

Las familias podrán participar en el taller Notas de ciencia, donde se realizarán experimentos sencillos para entender fenómenos como la onda sonora, la propagación del sonido, el timbre o la frecuencia.

Visitas guiadas y experiencias gastronómicas

La programación se completa con visitas comentadas y recorridos educativos. Además, se ofrecerán visitas libres con menú temático, combinando la experiencia expositiva con una propuesta gastronómica inspirada en los contenidos de la muestra.