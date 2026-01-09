Los Mossos buscan al autor de la agresión que deja muy graves a una madre y su hija en Calella (Barcelona)

9 Ene 2026 por Redacción Irispress

Los Mossos d’Esquadra mantienen un dispositivo de búsqueda para localizar al agresor que este jueves dejó muy graves a una madre y a su hija en el municipio de Calella (Barcelona). Ambas fueron trasladadas de urgencia a centros hospitalarios tras recibir heridas de gran gravedad en una agresión ocurrida en el interior de una vivienda, según fuentes policiales.

Investigación abierta y primeras hipótesis

La policía catalana ha abierto una investigación por intento de homicidio y trabaja para esclarecer las circunstancias del ataque, del que por el momento no han trascendido detalles sobre el arma utilizada ni el posible móvil. Los agentes tomaron declaraciones a vecinos y recopilan pruebas en el domicilio para reconstruir los hechos y avanzar en la identificación del presunto autor, que se encuentra huido.

Las autoridades han pedido prudencia mientras continúa la investigación y han recordado que se trata de un caso en evolución. Tanto la madre como la hija permanecen ingresadas en la UCI, donde los equipos sanitarios trabajan para estabilizar su estado.