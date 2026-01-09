Indonesia anuncia el fin del operativo de búsqueda del menor español desaparecido tras el naufragio

9 Ene 2026 por Redacción Irispress

Las autoridades de Indonesia han anunciado el cese del operativo de búsqueda del menor español que permanecía desaparecido tras el naufragio de una embarcación en aguas del archipiélago. La decisión se produce después de varios días de intensa labor de rastreo por aire y mar sin localizar nuevos restos ni señales del joven, por lo que las autoridades han dado por concluida la fase activa de búsqueda.

Balance de una operación exhaustiva

El operativo, liderado por la agencia nacional de búsqueda y rescate y con apoyo de equipos especializados, incluyó la revisión de amplias zonas costeras y marítimas desde el momento en que se reportó el siniestro. A pesar del esfuerzo y los recursos movilizados, no se han obtenido indicios adicionales sobre el paradero del menor, lo que ha llevado a las autoridades a modificar la fase de la intervención hacia una investigación más técnica y analítica.

Las familias afectadas han sido informadas del fin de las labores de búsqueda activa, y las autoridades indonesias han expresado sus condolencias por la difícil situación. El consulado español en Indonesia continúa brindando apoyo consular a los allegados mientras se revisan los datos recopilados para esclarecer las circunstancias del naufragio.