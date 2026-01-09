El Gobierno confirma la liberación de cinco españoles en Venezuela, entre ellos una persona con doble nacionalidad

9 Ene 2026 por Redacción Irispress

El Gobierno de España ha confirmado este jueves la liberación de cinco ciudadanos españoles detenidos en Venezuela, entre los que figura una persona con doble nacionalidad, tras permanecer encarcelados en los últimos años en ese país sudamericano. La noticia fue difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha calificado este gesto como un “paso positivo” en una nueva etapa tras los recientes cambios políticos en Caracas.

Identidades y retorno coordinado con la embajada

Según ha detallado el Ejecutivo, los liberados son Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Ernesto Gorbe y Miguel Moreno Dapena, además de Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos con doble nacionalidad española y venezolana. El Ministerio ha señalado que todos ellos se encuentran ya preparando su regreso a España con el apoyo y la asistencia consular de la embajada española en Caracas, donde han podido contactar con sus familias.

El anuncio se produce en el marco de una liberación más amplia de presos políticos en Venezuela impulsada por las autoridades tras la captura del expresidente Nicolás Maduro durante una intervención militar estadounidense, según fuentes oficiales. El Gobierno español ha expresado su satisfacción por la decisión y ha subrayado el valor humanitario de la resolución, aunque mantiene el seguimiento de la situación de otros nacionales que todavía podrían encontrarse detenidos en el país.