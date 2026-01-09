Dos personas fallecen en un incendio declarado en una vivienda de Arucas (Gran Canaria)

9 Ene 2026 por Redacción Irispress

Dos personas han muerto este jueves en un incendio registrado en una vivienda del municipio de Arucas, en Gran Canaria, según han informado los servicios de emergencia. El fuego se originó en el interior del inmueble por causas que aún se investigan y provocó una intensa acumulación de humo que dificultó las tareas de extinción.

Investigación sobre el origen del fuego

Hasta el lugar se desplazaron bomberos, Policía Local, Guardia Civil y equipos sanitarios, que únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de los dos ocupantes de la vivienda. Las autoridades han iniciado una investigación para determinar el origen del incendio y si existían antecedentes de riesgo en el inmueble.

El siniestro ha generado una fuerte conmoción en la zona, donde los vecinos alertaron rápidamente a los servicios de emergencia al percibir humo saliendo de la vivienda. Las autoridades han reiterado la importancia de extremar la precaución con instalaciones eléctricas y sistemas de calefacción domésticos, especialmente en esta época del año.