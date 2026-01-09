Científicos crean en laboratorio células inmunitarias clave, un avance para nuevas terapias contra el cáncer

9 Ene 2026 por Redacción Irispress

Un equipo internacional de investigadores ha logrado producir en laboratorio células inmunitarias esenciales para la defensa del organismo, un avance considerado decisivo para el desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer y enfermedades inmunológicas. El trabajo demuestra que es posible generar estas células a partir de precursores cultivados en condiciones controladas, abriendo la puerta a tratamientos más personalizados y eficaces.

Un hito para la inmunoterapia

Los científicos han conseguido que estos precursores se diferencien en células capaces de identificar y atacar células tumorales, un proceso que hasta ahora resultaba extremadamente complejo fuera del organismo. El logro podría facilitar la creación de inmunoterapias mejoradas, con células diseñadas para responder de forma más precisa y con menor riesgo de rechazo.

El hallazgo, todavía en fase experimental, será sometido a nuevas pruebas para evaluar su seguridad y eficacia en modelos preclínicos. No obstante, los especialistas consideran que este avance supone un paso fundamental hacia tratamientos más potentes, duraderos y personalizados en la lucha contra el cáncer.