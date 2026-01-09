Bogotá llega a FITUR 2026 con cifras turísticas récord, una creciente conexión con España y una agenda cultural de alcance internacional
Bogotá ha aterrizado en FITUR 2026 con cifras turísticas históricas, reforzando su posición como uno de los destinos latinoamericanos con mayor proyección. La capital colombiana presenta en Madrid un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes internacionales, impulsado por la mejora de la conectividad aérea y por una oferta cultural y gastronómica cada vez más reconocida.
Mayor conexión aérea y un programa cultural en expansión
Las autoridades bogotanas destacan el aumento de vuelos directos con España, que se ha convertido en uno de sus principales mercados emisores, así como la consolidación de la ciudad como hub para viajeros que conectan con otros destinos de Colombia y América Latina. Este incremento ha permitido que Bogotá cierre el último año con cifras récord de visitantes y una recuperación turística superior a los niveles prepandemia.
La ciudad presenta también en FITUR una agenda cultural de proyección internacional, que combina festivales, programación museística, patrimonio histórico y propuestas artísticas contemporáneas. En conjunto, Bogotá pretende posicionarse como un destino urbano global, competitivo y conectado, apoyado en una estrategia turística que busca atraer tanto a viajeros de larga distancia como a un creciente público europeo.