Agricultores franceses bloquean autopistas, incluidas las que conectan con España, en protesta por el acuerdo con Mercosur

9 Ene 2026 por Redacción Irispress

Varios colectivos de agricultores franceses mantienen este jueves bloqueos en autopistas de todo el país, incluidas las principales vías que comunican con España, en protesta por el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Los manifestantes denuncian que el pacto supone una competencia desleal para el sector agrícola europeo al permitir la entrada de productos de países con estándares menos exigentes.

Protestas en la frontera y presión al Gobierno francés

Los cortes se concentran en ejes estratégicos como la A63 y la A9, que unen Francia con el País Vasco y Cataluña, respectivamente, generando retenciones y desvíos en ambos lados de la frontera. Las organizaciones agrarias reclaman al Gobierno francés que vete o frene la aprobación del acuerdo y adopte medidas urgentes para proteger a los productores locales.

El Ejecutivo francés ha pedido el levantamiento de los bloqueos y ha reiterado que no apoyará ningún pacto que perjudique a los agricultores. Aun así, las protestas podrían prolongarse en los próximos días si no se produce un avance en las negociaciones y persiste la preocupación por el impacto económico del acuerdo con Mercosur.